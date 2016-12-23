В Марокко будут судить авторов комментариев по поводу убийства Карлова

ДУБАЙ, 23 дек — РИА Новости. Власти Марокко в четверг возбудили уголовное дело в отношении авторов оскорбительных комментариев в соцсетях по поводу убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова, говорится в совместном заявлении МВД и министерства юстиции и свобод Марокко.

"Власти под руководством генеральной прокуратуры начали расследование для определения имеющих отношение к этому лиц и применения к ним правовых мер", — говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что "оправдание террористических актов является преступлением, которое карается законом". Власти Марокко назвали подобные проявления "экстремистскими и неприемлемыми".

Ранее министерство иностранных дел и сотрудничества Марокко решительно осудило убийство посла России в Турции Андрея Карлова, указав, что "осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях".