Бортпроводники British Airways отменили рождественскую забастовку

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Забастовка бортпроводников авиакомпании British Airways, запланированная на рождественские праздники, отменена, сообщил профсоюз Unite.

"Бортпроводники согласились отменить рождественскую забастовку", — говорится в заявлении профсоюза.

Во вторник об отмене рождественской забастовки заявили сотрудники британских аэропортов.

Премьер-министр страны Тереза Мэй ранее осудила намерение разных профсоюзов провести многочисленные забастовки в рождественские праздники и призвала конфликтующие стороны сесть за стол переговоров. По словам Мэй, от массовых забастовок пострадают прежде всего рядовые британцы, что "крайне неприемлемо".