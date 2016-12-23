Избранный президент Молдавии Додон вступает в должность

КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Инаугурация избранного президента Молдавии Игоря Додона пройдет в пятницу во Дворце республики.

Присяга

Второй тур прямых президентских выборов прошел в Молдавии 13 ноября. По данным ЦИК, кандидат от Партии социалистов Додон, выступающий за развитие отношений с РФ, набрал 52,11% голосов. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ, ОБСЕ и ПАСЕ признали выборы легитимными. Конституционный суд также признал результаты выборов, утвердив на этом посту Додона.

Инаугурация пятого президента Молдавии будет несколько отличаться от церемоний принесения присяги предыдущих лидеров республики.

Как заявил РИА Новости депутат от партии социалистов Андрей Негуца, новоизбранный президент намерен обратиться к народу перед принесением присяги.

В ходе обращения Додон объявит о своих планах на посту президента.

"Официальная церемония инаугурации пройдет в присутствии депутатов и судей Конституционного суда. Такого ранее не было", — сказал Негуца.

По словам члена Партии социалистов Иона Чебана, в официальной церемонии примут участие несколько десятков иностранных гостей, среди которых — высокопоставленные чиновники из стран СНГ и ЕС.

"География обширная. Будут и депутаты парламентов, и вице-премьер Белоруссии, вице-премьер Венгрии, и другие", — подчеркнул Чебан.

Одновременно с церемонией инаугурации Додона ряд унионистких движений (сторонников объединения Молдавии с Румынией) намерены провести акцию протеста.

Заместитель главы инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушук заявил РИА Новости, что "общественный порядок в день инаугурации будет обеспечивать достаточное количество сотрудников полиции".

Баланс внешнего вектора

За последние несколько лет власти Молдавии четко и весьма однозначно обозначили проевропейский вектор развития страны. В июне 2014 года республика подписала соглашение об ассоциации с Евросоюза, позже парламент страны ратифицировал договор. Это привело к осложнению отношений с Москвой, так как Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Согласно предвыборной программе, Додон намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. После оглашения результатов голосования Додон сообщил, что свой первый официальный зарубежный визит в качестве президента он совершит именно в Москву.

Додон выступает не только за укрепление сотрудничества с Россией, но и за развитие хороших отношений с Европой.

Кроме того, Додон обозначил в качестве своей первостепенной задачи получение международной гарантии нейтралитета Молдавии. Для этого он планирует направиться в Брюссель, где намерен настаивать на создании трехсторонней комиссии при участии России, США и ЕС, которая сможет заняться разработкой и обеспечением гарантий.

Внутренняя политика

Додон выступает за проведение досрочных парламентских выборов, считая, что государство погрязло в коррупции. Он также заявил о возможности проведения референдума по досрочным выборам в законодательный орган. Кроме того, Додон неоднократно обращал внимание на проводимые в Молдавии реформы, которые, по его мнению, антисоциальны.

В одном из недавних интервью он не исключил, "что в следующем году придется возвращаться с конкретными инициативами по изменению конституции, по референдуму по досрочным парламентским выборам".

Крупным планом в своей программе Додон выделяет необходимость объединения Молдавии, и в ближайшей перспективе намерен встретиться с руководством непризнанной Приднестровской Молдавской республики, чтобы обсудить накопившиеся проблемы между Кишиневом и Тирасполем, прийти к компромиссу в решении спорных вопросов и долгожданному урегулированию.

По его словам, будут также разработаны экономические и социальные программы, созданы рабочие места, увеличены пенсии и зарплаты. Додон отметил, что намерен "набрать команду профессионалов и патриотов".

Одновременно с инаугурацией Додона истекают полномочия Николая Тимофти, который занимал пост президента Молдавии с марта 2012 года.