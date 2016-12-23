Американские военные ликвидировали в Йемене 28 боевиков "Аль-Каиды"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Военные США за два с половиной месяца ликвидировали в Йемене 28 боевиков группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове", сообщило командование США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

По данным агентства Рейтер, боевики были ликвидированы в результате девяти ударов, которые были нанесены в период с 23 сентября по 13 декабря.

Ранее в командовании отмечали, что продолжат "защищать США, их союзников и партнеров от угроз, которые исходят от "Аль-Каиды", не позволяя ей использовать Йемен как убежище".