The Guardian разозлил искусствовед, восхитившийся снимками убийства Карлова

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американский художественный критик Джерри Зальц, назвавший фотоснимки с места убийства Андрея Карлова "произведением искусства", возмутил журналистов The Guardian.

После убийства российского посла известный американский искусствовед Джерри Зальц написал в своей колонке в журнале The New York Magazine, что фотографии с места трагедии "странным образом прекрасны" и напоминают ему о лучших работах Караваджо. Резонансные высказывания Зальца не остались незамеченными. Так, обозреватель The Guardian Эмма Брокс заявила: "убийство людей не может быть произведением искусства"

Подробный анализ экспозиции и цветовой гаммы снимков, а также утверждения Зальца о том, что глядя на убийцу мы можем ощутить "ирреальный и сокровенный визуальный танец" журналистка сочла неуместными. "Меня всегда коробило, когда в таких случаях критики пользуются "особыми словечками", чтобы создать себе провокативный имидж", — пишет Брокс.

По мнению автора The Guardian, пользуясь категориями Зальца произведением искусства можно назвать, например, печально известную надпись на воротах Освенцима. "Однако все это никогда не было произведением искусства, и никогда им не станет", — резюмирует журналистка.