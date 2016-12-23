The Guardian разозлил искусствовед, восхитившийся снимками убийства Карлова

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американский художественный критик Джерри Зальц, назвавший фотоснимки с места убийства Андрея Карлова "произведением искусства", возмутил журналистов The Guardian.
После убийства российского посла известный американский искусствовед Джерри Зальц написал в своей колонке в журнале The New York Magazine, что фотографии с места трагедии "странным образом прекрасны" и напоминают ему о лучших работах Караваджо. Резонансные высказывания Зальца не остались незамеченными. Так, обозреватель The Guardian Эмма Брокс заявила: "убийство людей не может быть произведением искусства"
По мнению автора The Guardian, пользуясь категориями Зальца произведением искусства можно назвать, например, печально известную надпись на воротах Освенцима. "Однако все это никогда не было произведением искусства, и никогда им не станет", — резюмирует журналистка.