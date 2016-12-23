Представитель Трампа пояснил его слова о ядерном оружии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в своем заявлении о расширении ядерных возможностей США имел в виду необходимость предотвращения распространения атомного оружия, заявил официальный представитель политика Джейсон Миллер.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб".

"Избранный президент Трамп ссылался на угрозу распространения ядерного оружия и критическую необходимость предотвращения этого – особенно среди террористических организаций и нестабильных режимов-изгоев", — цитирует агентство Рейтер слова представителя Трампа.