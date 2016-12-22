Подозреваемый в берлинском теракте хотел вернуться в Тунис в январе

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Семья предполагаемого исполнителя теракта в Берлине, выходца из Туниса Аниса Амри сообщила, что молодой человек планировал вернуться на родину в январе, передает телерадиокорпорация Би-би-си.

Один из братьев подозреваемого, Валид, заявил, что он беседовал с Анисом десять дней назад. "Анис скопил деньги, так что он мог вернуться сюда, купить машину и начать бизнес", — сказал он.

Родственники предполагаемого террориста также призвали его сдаться следствию.

"Если мой брат слышит меня. Я хочу сказать ему, чтобы он сдался, хотя бы ради семьи", — заявил, другой брат Аниса Абделькадер. При этом он добавил, что верит в невиновность Аниса.

В то же время, немецкие СМИ ранее сообщали со ссылкой на документы следствия, что Амри планировал поехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.