СМИ: подозреваемый в теракте в Берлине планировал выезд в Сирию в лагерь ИГ

БЕРЛИН, 22 дек – РИА Новости. Документы, имеющиеся в распоряжении следствия по делу "берлинского террориста" Аниса Амри, указывают на то, что подозреваемый, возможно, планировал выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в четверг газета Süddeutsche Zeitung.

В последнее время подозреваемый больше всего времени проводил в регионе Нижняя Саксония, где в составе группы людей тренировался для участия в боях в Сирии. По информации издания, те, кто собирался в них участвовать, в рамках тренировок в частности проходили десятки километров с тяжелыми рюкзаками, чтобы поддерживать себя в форме.

Ранее уже сообщалось, что подозреваемый находился под наблюдением полиции и считался "потенциально опасным". В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где Амри жил до февраля 2016 года, за ним наблюдали спецслужбы, в Берлине, где он жил с февраля этого года, наблюдение за ним проводилось с марта по сентябрь, уточняет издание.