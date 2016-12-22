Депутат в Израиле потерял иммунитет из-за подозрений в контрабанде

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 дек – РИА Новости. Израильский парламентарий от арабской партии лишился депутатского иммунитета после того, как правоохранительные органы заподозрили его в передаче мобильных телефонов палестинским заключенным, сообщила пресс-служба Кнессета.

От неприкосновенности Басель Гатас отказался сам за несколько часов до того, как Кнессет должен был собраться для обсуждения представления генпрокуратуры, желающей получить возможность производить в отношении депутата следственные действия, включая обыск и арест.

"Депутат Гатас в письменной форме уведомил меня о согласии отказаться от иммунитета. Снятие депутатской неприкосновенности, в соответствии с законом, вступает в силу с момента, когда об этом будет поставлен в известность Кнессет", — объявил спикер Юлий Эдельштейн на заседании парламента.

Гатаса, по данным местных СМИ, подозревают в том, что он тайно пронес 12 мобильных телефонов палестинским заключенным, которые отбывают наказание в одной из тюрем Израиля за преступления в сфере безопасности. Сам он публично вину не признает и объясняет визит в пенитенциарное учреждение соображениями гуманности.

Лишение Гатаса неприкосновенности, как сказано в материалах на сайте парламента, распространяется "только и исключительно на возможный обыск и арест депутата по ведущемуся в настоящий момент следствию".

Гатас принадлежит к партии БАЛАД. Она входит в состав "Объединенного арабского списка", который обладает третьей по численностью фракцией в парламенте Израиля и выступает внесистемной оппозицией правому правительству Биньямина Нетаньяху. БАЛАД не только позиционирует себя как выразитель интересов арабского меньшинства Израиля, но и активнее других секторальных партий выступает в поддержку палестинцев.

Ее бывший лидер Азми Бшара около десяти лет назад покинул страну после того, как его заподозрили в шпионаже в пользу ливанского движения "Хезболлах" и даже корректировке ракетных обстрелов боевиков. Широкую известность получила активистка партии, депутат парламента Ханин Зуаби, которая в 2010 году участвовала в попытке прорыва морской блокады сектора Газа в составе команды "Флотилии свободы". В сентябре израильская полиция задержала два десятка функционеров БАЛАД, заподозрив их в искажении бухгалтерской отчетности для сокрытия источников финансирования, в том числе зарубежных, сообщили правоохранительные органы.

Претензии в своей адрес партия, как правило, квалифицирует как наступление на права арабского меньшинства и его политических движений.