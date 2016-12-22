Командующий силами США в Европе призвал быть готовыми нанести киберудар

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Командующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес призвал европейские страны-члены НАТО быть готовыми к нанесению ответных киберударов, которые послужили бы средством сдерживания агрессии других стран.Spiegel.
Ходжес опасается, что потенциальные противники, такие как Россия, не будут серьезно воспринимать Германию и другие западные страны, если НАТО будет не в состоянии нанести ответные киберудары.
После хакерской атаки на бундестаг в середине прошлого года, правительству ФРГ нужен "ответ, как можно бороться с агрессором", заявил Ходжес. По его словам, в противном случае хакерская атака на Германию вновь повторится.
В конце ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы немецкой разведки о том, что это ведомство ожидает кибератак на разные органы власти ФРГ во время предстоящих выборов, отметил, что это Россия сталкивается с хакерскими атаками в предвыборное время, исходящими из Европы, в том числе и с территории ФРГ.