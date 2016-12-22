Парижская прокуратура начала расследование по теракту в Берлине

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Прокуратура Парижа открыла расследование теракта на рождественской ярмарке в Берлине, одним из пострадавших в результате которого стал французский гражданин, передает агентство Франс Пресс.

Судебные источники сообщили, что расследование открыто по делу о "убийствах и покушении на убийство, связанных с террористической организацией".

Агентство отмечает, что речь идет о стандартной процедуре, вызванной присутствием гражданина Франции среди жертв преступления за рубежом.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.