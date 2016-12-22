Косачев прокомментировал идею Трампа о расширении ядерного потенциала США

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Одностороннее наращивание ядерных вооружений будет означать слом существующей системы соглашений России и США в этой сфере, и Дональд Трамп не имеет права этого не знать, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений.

"Одностороннее наращивание ядерных вооружений будет означать слом существующей системы российско-американских соглашений в этой сфере, и Трамп не имеет права этого не знать", отметил Косачев.

Он также подчеркнул, что "поскольку речь идёт о твите, не содержащем никаких подробностей, реагировать по существу на такое высказывание представляется преждевременным". Будем ожидать конкретизации планов, заключил сенатор.