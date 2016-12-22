Спецслужбы Израиля раскрыли группировку боевиков, готовившую теракты

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 дек — РИА Новости. Израильские силовики раскрыли группировку из более чем 20 палестинских боевиков, которые планировали взрывы в крупных городах еврейского государства, сообщила в четверг антитеррористическая спецслужба ШАБАК.

По ее данным, подозреваемые, которые принадлежали к исламистскому движению ХАМАС, изготовили в подпольной лаборатории на Западном берегу реки Иордан семь килограммов взрывчатки и рекрутировали четырех смертников, которые должны были подорвать себя в людных местах Иерусалима и Хайфы.

"Расследование, проведенное ШАБАК, вскрыло хорошо организованную и структурированную ячейку ХАМАС. Если бы ее не нашли, она могла бы осуществить масштабные террористические атаки", — сказал высокопоставленный представитель спецслужбы.

Боевики, базировавшиеся в городе Наблусе, также планировали вооруженные нападения на израильтян на Западном берегу. Нейтрализацией группировки ШАБАК занимался совместно с армией и полицией. Силовики не говорят, сколько человек было арестовано.