Teva и ее "дочка" в РФ заплатят $520 миллионов по обвинениям в коррупции

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical и ее стопроцентная "дочка" в РФ согласились заплатить США по внесудебному соглашению 520 миллионов долларов по обвинениям в коррупции, заявил в пресс-релизе в четверг Минюст США.

"Teva Pharmaceutical Industries, крупнейший производитель фармацевтических дженериков, и полностью принадлежащее ему российское подразделение Teva LLC (Teva Russia) согласились на снятие уголовных обвинений и выплату штрафа более чем в 283 миллиона долларов в связи со схемами, включающими подкуп официальных лиц в России, на Украине и в Мексике в нарушение Закона США об иностранной коррупции", — говорится в заявлении Минюста.

Кроме того, американская Комиссия по ценным бумагам и рынкам достигла отдельного внесудебного соглашения, по которому две компании выплатят 236 миллионов долларов штрафа. Таким образом, общая сумма приблизится к 520 миллионам долларов.

Согласно Закону США об иностранной коррупции, правоохранительные органы США могут преследовать иностранные компании за взятки в третьих странах, даже не имеющие отношения к США.