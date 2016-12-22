Teva и ее "дочка" в РФ заплатят $520 миллионов по обвинениям в коррупции

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical и ее стопроцентная "дочка" в РФ согласились заплатить США по внесудебному соглашению 520 миллионов долларов по обвинениям в коррупции, заявил в пресс-релизе в четверг Минюст США.
Кроме того, американская Комиссия по ценным бумагам и рынкам достигла отдельного внесудебного соглашения, по которому две компании выплатят 236 миллионов долларов штрафа. Таким образом, общая сумма приблизится к 520 миллионам долларов.
Согласно Закону США об иностранной коррупции, правоохранительные органы США могут преследовать иностранные компании за взятки в третьих странах, даже не имеющие отношения к США.