В Нацбанке рассказали о пользе национализации Приватбанка

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Национализация Приватбанка улучшает перспективы получения Украиной очередного транша от МВФ в начале 2017 года, говорится в сообщении Национального банка в четверг вечером.

Правительство Украины в воскресенье приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка.

"Переход Приватбанка в государственную собственность улучшает перспективы получения очередного транша по программе расширенного финансирования с Международным валютным фондом уже в начале 2017 года. Этот шаг уже получил одобрительные отзывы и других международных финансовых организаций, международных партнеров Украины, инвесторов и экспертов", — говорится в сообщении.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. Затем фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября 2016 года.

Украина рассчитывает на получение четвертого транша в размере 1,3 миллиарда долларов в январе-феврале 2017 года. Его получение до конца 2016 года зависело от результатов работы в Киеве с 3 по 17 ноября миссии МВФ. После завершения ее работы МВФ призвал страну принять согласованный с фондом бюджет на 2017 год и продолжить реализацию реформ.