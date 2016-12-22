Клинцевич опроверг заявления о контактах Сноудена с ФСБ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Запмпред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил РИА Новости, что утверждение о том, что он якобы говорил о контактах бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена с ФСБ, является "провокацией".

Спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал в четверг несекретную часть доклада комитета, в котором утверждается, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден по приезду в РФ "контактировал и продолжает контактировать" с российскими спецслужбами. Значительная часть этой части доклада, как и всего документа, закрашена черным цветом. Помимо утверждения про контакты Сноудена с российскими спецслужбами для всеобщего ознакомления оставлено лишь утверждение о том, что "16 июня 2016 года заместитель председателя комитета по обороне и безопасности российского парламента говорил, что "Сноуден делился разведывательной информацией" с его правительством".

"Это настоящая провокация, хотя я не понимаю, зачем она сейчас понадобилась", — сказал сенатор, отметив, что некие СМИ несколько месяцев назад ему звонили и задавали вопросы о его высказываниях о контактах Сноудена со спецслужбами.

По словам Клинцевича, у него нет и не может быть информации о якобы имеющем место сотрудничестве Сноудена с российскими спецслужбами. "Во-первых, все, что касается спецслужб, строго засекречено и никому не может быть известно, кроме их представителей. Во-вторых, я думаю, что вряд ли информация об этих контактах может вообще соответствовать действительности", — заявил сенатор.

По словам зампреда комитета, ему непонятно, "из какого контекста были вырваны эти слова".