В Германии рассказали о ходе расследования дела о теракте в Берлине

БЕРЛИН, 22 дек – РИА Новости. Новых задержаний по делу о берлинском теракте пока не было, сообщила журналистам представитель генпрокуратуры ФРГ.

"Сегодня мы провели обыски во многих местах в Северном Рейне Вестфалии и в Берлине, где, предположительно, бывал подозреваемый Анис Амри. Задержаний до сих пор не было", — сказала представитель ведомства.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.