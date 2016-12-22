Сноуден прокомментировал доклад конгресса США

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бывший сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден назвал "непредумышленно оправдывающим" доклад спецкомитета по разведке палаты представителей американского конгресса, посвященный его деятельности.
"Они вели расследование три года, потратив миллионы долларов, и не могут предоставить доказательств злостного намерения, иностранного влияния или вреда", — написал Сноуден в Twitter.
Yet they argue at length I should have gone to NSA's Inspector General. That he would end these abuses and protect whistleblowers.— Edward Snowden (@Snowden) 22 декабря 2016 г.
"Неудивительно, что доклад полон очевидной лжи. Удивляет только то, что он непредумышленно оказался оправдывающим", — добавил Сноуден.
Despite this, they claim without evidence I'm in cahoots with Russian intel. Everyone knows this is false, but let's examine their basis:— Edward Snowden (@Snowden) 22 декабря 2016 г.
Позже Москва предоставила ему временное убежище на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. 1 августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.
Сноуден ранее не раз заявлял о том, что не работает на ФСБ РФ. Президент России Владимир Путин также отмечал, что "наши специальные службы никогда с господином Сноуденом не работали и не работают".