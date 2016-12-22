НАТО не стало комментировать договоренности РФ и Сербии о передаче оружия

БРЮССЕЛЬ, 22 дек — РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не комментирует договоренности России и Сербии о передаче вооружений, считает этот вопрос двусторонним, заявил РИА Новости представитель Североатлантического альянса.

Ранее премьер-министр Сербии Александр Вучич по итогам встречи в среду в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что Россия в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29 и десятки единиц бронетехники.

"Договоренность Сербии с Россией — это двусторонний вопрос", — заявил представитель альянса, отвечая на вопрос о соответствии предстоящей передачи вооружений договоренностям Сербии и НАТО о сотрудничестве.

При этом он напомнил, что 25 ноября генсек альянса Йенс Столтенберг и сербский премьер-министр Вучич по итогам встречи в штаб-квартире альянса напомнили журналистам о состоянии отношений между НАТО и Сербией.

На пресс-конференции, в частности, генсек упомянул об индивидуальном плане действий по партнерству, который НАТО и Сербия согласовали в прошлом году, и упомянул о создании альянсом целевого фонда для нейтрализации опасных боеприпасов и о совместной работе по обучению миротворцев.