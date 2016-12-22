Трамп заявил, что США нужно расширить свой ядерный потенциал

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений.

"Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп в Twitter.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.

Трамп не привел никаких подробностей относительно своего высказывания.

Ранее, во время предвыборных дебатов с Хиллари Клинтон, избранный президент США заявил, что ядерный арсенал России новее американского, а возможности США устарели.

Трамп назвал "ядерную угрозу самой большой угрозой". Он добавил, что считает идеальным полный отказ от подобных вооружений, однако, будучи президентом, не намерен начинать разоружение первым.