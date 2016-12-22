В сети появилось видео с исполнителем теракта на ярмарке в Берлине

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Видео, на котором предположительно запечатлен уроженец Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, было опубликовано в сети Facebook, сообщает издание Daily Express.

На записи предполагаемый преступник снимает себя на фронтальную камеру мобильного телефона на фоне реки Шпрее. Позади заметен берлинский мост Обербаумбрюке, расположенный недалеко от центра города. Сообщается, что видео было снято в конце сентября. При этом власти пока не подтвердили подлинность записи.

Вечером 19 декабря грузовик, принадлежавший польской логистической фирме, протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, 48 госпитализированы.

Главным подозреваемым по делу проходит уроженец Туниса Аниса Амри. Он официально объявлен в розыск, а за помощь в поимке предполагаемого преступника назначена награда в 100 тысяч евро.