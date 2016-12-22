В Думе назвали "болтологией" информацию о связи Сноудена со спецслужбами РФ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о контактах Эдвард Сноуден с российскими спецслужбами не заслуживает доверия, назвав такие утверждения "болтологией".

Как сообщалось ранее, спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США в опубликованном докладе утверждает, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден по приезде в РФ "контактировал и продолжает контактировать" с российскими спецслужбами.

Значительная порция этой части доклада, как и всего документа, закрашена черным цветом. Помимо данной фразы для всеобщего ознакомления оставлено лишь утверждение, что "16 июня 2016 года заместитель председателя комитета по обороне и безопасности российского парламента говорил, что "Сноуден делился разведывательной информацией" с его правительством.

"Та информация, которую муссируют или излагают наши "коллеги" из США, мне кажется, она не заслуживает доверия. Это пустая болтология заокеанских крикунов", — сказал РИА Новости Красов.

Сноуден ранее не раз заявлял, что не работает на ФСБ РФ. Президент России Владимир Путин также отмечал, что "наши специальные службы никогда с господином Сноуденом не работали и не работают".

Россия предоставила бывшему сотруднику американских спецслужб временное убежище сроком на один год, но при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Спустя год он получил уже трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.