В Одессе перенесли на 6 января суд по делу о событиях 2 мая 2014 года

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Малиновский районный суд Одессы перенес на 6 января заседание по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года, заявил в четверг РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Кирилл Шевчук.

Ранее было принято решение о рассмотрении дела заново из-за смены состава суда.

"Очередное заседание по делу 2 мая перенесено на 6 января", — сказал Шевчук.

Он отметил, что заседание перенесли в связи с отсутствием нескольких фигурантов дела и адвокатов обвиняемых.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились.