Отставной генерал НАТО заявил, что блок "не переживет Трампа"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Всем европейским союзникам Соединенных Штатов необходимо помнить, что Североатлантический альянс может не пережить первого президентского срока Дональда Трампа, заявил в интервью изданию Politico экс-заместитель командующего сил НАТО в Европе Ричард Шеррифф.

По мнению отставного генерала, первые внешнеполитические инициативы избранного президента США вкупе с его предвыборной риторикой не сулят альянсу ничего хорошего. Шеррифф полагает, что спасти блок может только приверженность всех его участников пятой статье договора о НАТО, в которой говорится о том, что угроза одной из стран-союзниц автоматически рассматривается как агрессия против всех союзных государств.

Однако Трамп не раз заявлял, что Вашингтон продолжит выполнять свои обязательства лишь в том случае, если Европа финансово обеспечит пребывание американских войск на своей территории. Подобный подход, с точки зрения военного, приведет к гибели всего блока. "Если он (Трамп) продолжит подрывать основы взаимного доверия и коллективной безопасности, то НАТО не переживет следующие пять лет", — утверждает Шерриф.

В случае отказа Америки от своих обязательств "центробежные силы, которые разделяют страны, одержат победу силами, стягивающими разные нации воедино".

Ранее отставной генерал опубликовал художественную книгу "Война с Россией", в которой новым президентом Соединенных Штатов была избрана женщина. Вымышленная леди-президент вскоре после своего избрания запустила программу военного сотрудничества с Украиной и разместила американские войска в Прибалтике. По словам Шеррифа, у книги "не слишком счастливый" финал.