МВД Германии уверено в виновности подозреваемого в теракте в Берлине

БЕРЛИН, 22 дек – РИА Новости. Есть серьезные указания на то, что объявленный в розыск в Берлине подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре действительно этот теракт совершил, сообщил журналистам глава МВД ФРГ Томас де Мезьер.

"Мы можем сообщить, что есть дополнительные указания на то, что подозреваемый с большой степенью вероятности является преступником. В кабине автомобиля были найдены отпечатки пальцев", — сказал министр.