МВД Германии уверено в виновности подозреваемого в теракте в Берлине
БЕРЛИН, 22 дек – РИА Новости. Есть серьезные указания на то, что объявленный в розыск в Берлине подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре действительно этот теракт совершил, сообщил журналистам глава МВД ФРГ Томас де Мезьер.
"Мы можем сообщить, что есть дополнительные указания на то, что подозреваемый с большой степенью вероятности является преступником. В кабине автомобиля были найдены отпечатки пальцев", — сказал министр.
Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер
, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.