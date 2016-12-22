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В мире

"Легитимная мишень": зарубежные СМИ оправдали убийство российского посла

Тема:
Убийство российского посла в Анкаре (380)
18:3422.12.2016
(обновлено: 19:06 22.12.2016)
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Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова осудили не только лидеры мировых держав, но и ведущие западные СМИ. Тем не менее, нашлись и те журналисты, которые предпочли встать на сторону террориста, нежели выразить сочувствие России.

Убийство посла и сирийский вопрос: к чему приведет трагедия в Анкаре
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Убийство посла и сирийский вопрос: к чему приведет трагедия в Анкаре
В частности, New York Daily News опубликовала статью Герша Кунтцмана, который признался, что не "льет слезы" по российскому дипломату и назвал убийство Андрея Карлова "свершившейся справедливостью". Кроме того, журналист подчеркнул, что считает убийцу не террористом, а солдатом, "убившим такого же солдата".

Группа поддержки

New York Daily News было не единственным изданием, выставившим именно Москву виновником случившегося. СМИ, ранее регулярно выпускавшие материалы о "преступлениях" России в Сирии, охотно подхватили последние слова террориста, сказанные перед совершением убийства.

Цветы у здания министерства иностранных дел РФ в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Илья Питалев
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New York Daily News назвала убийство Карлова "свершившейся справедливостью"
"Помните Алеппо", — эта фраза была растиражирована изданиями и включена в заголовки. Телеканалы ABC и CNN, сообщавшие об убийстве посла, наравне с кадрами трагедии демонстрировали видеоряд, который якобы показывал, как Россия "бомбит мирное население".

История с убийством российского посла органично вписалась в линию других материалов, призывающих остановить "российские зверства" и добиться прекращения операции Москвы в Сирии. Если вспомнить о том, что основная цель любого террориста — добиться внимания СМИ и донести экстремистский посыл до большой аудитории, то становится очевидно, что западные телеканалы и издания сослужили убийце хорошую службу.

"Ничего удивительного"

Еще одна идея, которую западные журналисты настойчиво пытались донести до читателя, это убеждение в том, что убийство посла было "логичным" и "ожидаемым", ведь активная роль во внешней политике "требует жертв".

Памятное мероприятие, посвященное послу России в Турции Андрею Карлову. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Полегенько
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Журналист New York Daily News отказался извиняться за статью о Карлове
"За победу надо платить", — пишет The Wall Street Journal, объясняя, что из-за участия в урегулировании сирийского конфликта Москва нажила себе много врагов на Ближнем Востоке. Россия стала незаменимой политической силой в регионе и получила большое влияние, однако последние трагические события привлекают внимание к обратной стороне "этого головокружительного подъема".

Тем самым журналисты преподносят совершенный теракт как закономерное явление, которое они предлагают рассматривать как своеобразный "урок" для Москвы.

"Убийство посла стало прямым напоминанием и русским тоже, что война, в которой Россия участвует в Сирии, российское военное вмешательство там, не остается без последствий. И что последствия подчас распространяются не только на соседние страны, но также и на российский мир", — так прокомментировал трагедию корреспондент CNN Мэтью Чанс.

Глазами террориста

Некоторые материалы отчетливо демонстрируют попытку понять и оправдать действия убийцы, взглянуть на ситуацию его глазами. Однако стоит отметить, что на этот раз журналисты решили прислушаться к тому, кого большинство мировых лидеров признали террористом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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В Кремле назвали автора статьи New York Daily News о Карлове "невменяемым"
Так, New York Times отмечает, что фразы, который выкрикивал убийца, скорее всего, являются ключом к его мотивам. "Российские ВВС сыграли решающую роль в наступательной операции по захвату удерживаемых повстанцами частей Алеппо, в ходе которой погибло множество мирных граждан", — поясняет автор статьи.

"Россия и Сирия подвергали ударам и обстрелам восточные кварталы Алеппо, не пощадив ни домов мирных жителей, ни больниц, ни школ. За пять лет войны были убиты около 500 тысяч человек, и около половины сирийцев, 80% которых составляют сунниты, были изгнаны из своих домов. С суннитской точки зрения российский посол в Анкаре был легитимной мишенью", — пишет израильское издание Israel Hayom.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Кадыров жестко раскритиковал статью New York Daily News об убийстве Карлова
Интересен тот факт, что СМИ не предпринимали подобные попытки разъяснить поступки террориста в других трагических случаях, произошедших за последнее время. Так, освещая события, произошедшие на рождественской ярмарке в Берлине, издания не рассказывали о том, за что именно мстят джихадисты немцам и не пытались найти связь между терактами и вмешательством правительства ФРГ в сирийский конфликт в рамках помощи западной коалиции. После того, как Ангела Меркель объявила, что берлинская трагедия была терактом, все вопросы были исчерпаны, а мотивы — понятны.

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