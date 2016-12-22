"Легитимная мишень": зарубежные СМИ оправдали убийство российского посла

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова осудили не только лидеры мировых держав, но и ведущие западные СМИ. Тем не менее, нашлись и те журналисты, которые предпочли встать на сторону террориста, нежели выразить сочувствие России.
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New York Daily News было не единственным изданием, выставившим именно Москву виновником случившегося. СМИ, ранее регулярно выпускавшие материалы о "преступлениях" России в Сирии, охотно подхватили последние слова террориста, сказанные перед совершением убийства.
История с убийством российского посла органично вписалась в линию других материалов, призывающих остановить "российские зверства" и добиться прекращения операции Москвы в Сирии. Если вспомнить о том, что основная цель любого террориста — добиться внимания СМИ и донести экстремистский посыл до большой аудитории, то становится очевидно, что западные телеканалы и издания сослужили убийце хорошую службу.
"Ничего удивительного"
Еще одна идея, которую западные журналисты настойчиво пытались донести до читателя, это убеждение в том, что убийство посла было "логичным" и "ожидаемым", ведь активная роль во внешней политике "требует жертв".
Тем самым журналисты преподносят совершенный теракт как закономерное явление, которое они предлагают рассматривать как своеобразный "урок" для Москвы.
"Убийство посла стало прямым напоминанием и русским тоже, что война, в которой Россия участвует в Сирии, российское военное вмешательство там, не остается без последствий. И что последствия подчас распространяются не только на соседние страны, но также и на российский мир", — так прокомментировал трагедию корреспондент CNN Мэтью Чанс.
Глазами террориста
Некоторые материалы отчетливо демонстрируют попытку понять и оправдать действия убийцы, взглянуть на ситуацию его глазами. Однако стоит отметить, что на этот раз журналисты решили прислушаться к тому, кого большинство мировых лидеров признали террористом.
"Россия и Сирия подвергали ударам и обстрелам восточные кварталы Алеппо, не пощадив ни домов мирных жителей, ни больниц, ни школ. За пять лет войны были убиты около 500 тысяч человек, и около половины сирийцев, 80% которых составляют сунниты, были изгнаны из своих домов. С суннитской точки зрения российский посол в Анкаре был легитимной мишенью", — пишет израильское издание Israel Hayom.