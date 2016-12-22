В ЛНР признали работу председателя совета министров неудовлетворительной

ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Народный совет (парламент) самопровозглашенной Луганской народной республики в четверг большинством голосов признал работу председателя совета министров ЛНР Сергея Козлова неудовлетворительной.

Предложение признать работу председателя совета министров неудовлетворительной поддержали 33 депутата из 48. Теперь глава ЛНР может принять решение об отставке председателя Совмина.

"Большинством голосов принято первое предложение (признать доклад неудовлетворительным — ред.)", — заявил после голосования председатель парламента Владимир Дегтяренко.

Соответствующее решение депутаты приняли после отчета председателя Совмина по каждому из министерств за год, который был зачитан на заседании Народного совета.

"Ровно год назад при вступлении в должность Сергей Иванович (Козлов — ред.) обещал приложить все усилия для стабилизации и экономического роста в республике. Планово подводя итоги работы председателя совета министров, стало очевидно, что между обещанием и выполнением возникла большая пропасть", — добавил Дегтяренко.

По его мнению, депутаты приняли "справедливое решение, которое пойдет на пользу председателю совета министров и значительно улучшит ситуацию в регионе".

"Как не горько это звучит, но сегодня заседание Народного совета по отчету председателя совета министров и принятые решения имеют под собой основания… Называя республику "народной" мы не имеем права не прислушиваться и не выполнять волю народа", — сказал РИА Новости глава ЛНР Игорь Плотницкий.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.