В ЛНР признали работу председателя совета министров неудовлетворительной

ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Народный совет (парламент) самопровозглашенной Луганской народной республики в четверг большинством голосов признал работу председателя совета министров ЛНР Сергея Козлова неудовлетворительной.
"Большинством голосов принято первое предложение (признать доклад неудовлетворительным — ред.)", — заявил после голосования председатель парламента Владимир Дегтяренко.
Соответствующее решение депутаты приняли после отчета председателя Совмина по каждому из министерств за год, который был зачитан на заседании Народного совета.
По его мнению, депутаты приняли "справедливое решение, которое пойдет на пользу председателю совета министров и значительно улучшит ситуацию в регионе".
"Как не горько это звучит, но сегодня заседание Народного совета по отчету председателя совета министров и принятые решения имеют под собой основания… Называя республику "народной" мы не имеем права не прислушиваться и не выполнять волю народа", — сказал РИА Новости глава ЛНР Игорь Плотницкий.
Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.