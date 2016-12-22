Королева Британии отправилась в поместье в Норфолк для встречи Рождества

ЛОНДОН, 22 дек — РИА Новости, Денис Ворошилов. Королева Великобритании Елизавета II, откладывавшая из-за сильной простуды поездку в поместье Сандрингем для встречи Рождества, вылетела в Норфолк, сообщил телеканалу Sky News официальный представитель Букингемского дворца.

"Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский вылетели в поместье в Норфолк на вертолете. Перелет займет около 40 минут", — цитирует телеканал представителя дворца.

Накануне из-за простуды королева и ее супруг решили отложить поездку. При этом в Сандрингем они планировали отправиться по традиции на поезде. Каково самочувствие королевы сейчас, не сообщается.

Рождество королева обычно проводит в поместье Сандрингем в Норфолке в компании самых близких членов семьи. По традиции Елизавета II с родственниками посещает рождественскую службу в церкви, потом они обедают и смотрят телеобращение королевы к подданным.