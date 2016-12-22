Захарова прокомментировала исключение Савченко из делегации Украины в ПАСЕ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась отсутствию реакции ПАСЕ на исключение Надежды Савченко из украинской делегации в Ассамблее.
Захарова напомнила, что требование об освобождении Савченко из российской тюрьмы основывалось на утверждении, что она является членом ПАСЕ.
"Понимаете фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной Рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент. А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили", — написала дипломат в своем аккаунте в Facebook.
"ПАСЕ безмолвствует. А почему? Краска для плакатов закончилась? Деньги на постановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись от киевской демократии?", — добавила официальный представитель МИД.
Савченко осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая президент России помиловал Савченко и она вернулась на родину. Позднее Савченко не раз заявляла, что "готова стать президентом Украины, если народ ее поддержит".
Савченко была исключена из состава делегации в ПАСЕ специальным постановлением Верховной рады в четверг. В пояснительной записке к нему говорится, что включение Савченко в делегацию "вне квот" якобы способствовало ее освобождению и возвращению на Украину, но сейчас, по мнению депутатов, обстоятельства изменились.
На прошлой неделе фракция "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко исключила Савченко из своих рядов за "несанкционированную" встречу в Минске с лидерами ЛНР и ДНР. Также Савченко хотят прогнать из комитета Рады по обороне.