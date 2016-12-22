Захарова прокомментировала исключение Савченко из делегации Украины в ПАСЕ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась отсутствию реакции ПАСЕ на исключение Надежды Савченко из украинской делегации в Ассамблее.

Верховная Рада исключила Савченко из украинской делегации накануне зимней сессии ПАСЕ. При этом Ассамблея с самого начала пристально следила и активно комментировала "дело Савченко". Пресс-секретарь Савченко заявила, что, несмотря на исключение из делегации ПАСЕ, депутат продолжит международные встречи.

Захарова напомнила, что требование об освобождении Савченко из российской тюрьмы основывалось на утверждении, что она является членом ПАСЕ.

"Понимаете фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной Рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент. А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили", — написала дипломат в своем аккаунте в Facebook.

"ПАСЕ безмолвствует. А почему? Краска для плакатов закончилась? Деньги на постановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись от киевской демократии?", — добавила официальный представитель МИД.

Савченко осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая президент России помиловал Савченко и она вернулась на родину. Позднее Савченко не раз заявляла, что "готова стать президентом Украины, если народ ее поддержит".

Савченко была исключена из состава делегации в ПАСЕ специальным постановлением Верховной рады в четверг. В пояснительной записке к нему говорится, что включение Савченко в делегацию "вне квот" якобы способствовало ее освобождению и возвращению на Украину, но сейчас, по мнению депутатов, обстоятельства изменились.

На прошлой неделе фракция "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко исключила Савченко из своих рядов за "несанкционированную" встречу в Минске с лидерами ЛНР и ДНР. Также Савченко хотят прогнать из комитета Рады по обороне.