В Минздраве Украины сообщили о смерти пятерых человек от гриппа

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Пять летальных исходов от осложнений, вызванных гриппом, зафиксированы на Украине, сообщила украинскому бюро "Радио Свобода" руководитель центра гриппа министерства здравоохранения страны Татьяна Дихановская.

"Зафиксировано пять смертей от гриппа. В трех случаях – это дети до 17 лет. Эти больные не были привиты против гриппа. Взрослые были из группы высокого риска – это больные диабетом, болезни сердца", – сказала Дихановская.

По ее данным, на сегодняшний момент в 17 областях Украины и Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.

Ранее в Минздраве Украины сообщили, что самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киеве, наименьший – в Закарпатской области. В этом сезоне доминирует штамм вируса гриппа типа А(H3).

Сезон гриппа начался на Украине в начале октября.