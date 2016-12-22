В Госдуме оценили решение суда в Киеве о доступе в администрацию президента

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Решение суда в Киеве о "временном доступе" в администрацию президента России не соответствует международному праву, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

"Россия — суверенное государство, о чем можно говорить? Они не только в администрацию президента, но и ко мне в квартиру не могут ворваться", — подчеркнул Синельщиков.

По его словам, это не более чем политическое заявление.

"Украина может запрашивать нас, обращаться к нам с запросом "просим предоставить доступ", но это через наш суд надо решать будет в итоге", — резюмировал депутат.

Как заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов, решение суда — это "политический фейк", рассчитанный на внутриукраинский эффект и не имеющий юридических последствий.

Ранее Печерский районный суд Киева постановил, что украинским следователям "необходимо предоставить доступ" к вещам и документам в здании администрации президента России в рамках дела бывшего главы Украины Виктора Януковича. Отмечено, что "в случае невыполнения решения о временном доступе" суд вправе вынести постановление об обыске.