Украина будет бороться с киберугрозами на средства НАТО

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) создаст специальную лабораторию, расширяющую возможности правоохранителей в борьбе с киберугрозами, на средства трастового фонда НАТО, сообщил глава спецслужбы Василий Грицак в интервью агентству "Укринформ".

"Нам помогают, в частности, американские коллеги. В ближайшее время на средства трастового фонда НАТО в СБУ будет создана специальная лаборатория, которая значительно расширит наши возможности по противодействию киберугрозам", — приводит слова Грицака агентство.

Вместе с тем, как отметил Грицак, это только часть мер для решения проблемы кибербезопасности, так как сотрудники СБУ фиксируют недостаточный уровень информационной защищенности и профессиональной квалификации IT-специалистов в отдельных учреждениях Украины, а также на некоторых объектах инфраструктуры.