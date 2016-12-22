Трамп потребовал заблокировать резолюцию СБ ООН по израильским поселениям

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный, но пока не пришедший к власти президент США Дональд Трамп призвал американских дипломатов заблокировать в Совете Безопасности ООН резолюцию, осуждающую поселенческую деятельность Израиля.

"На резолюцию в отношении Израиля, которую рассматривает СБ ООН, должно быть наложено вето", — говорится в письменном заявлении Трампа.

"Как США давно заявляли, мир между израильтянами и палестинцами придет только через прямые переговоры между сторонами, а не через навязывание условий со стороны ООН. Это ставит Израиль в очень сложную переговорную ситуацию, это очень нечестно по отношению к израильтянам", — заявил Трамп.

Американские дипломаты в ООН подчиняются действующей администрации и не обязаны выполнять призывы Трампа до его прихода к власти 20 января.

Голосование Совета Безопасности ООН по проекту резолюции, требующей от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях состоится в четверг в 15.00 (23.00 мск).

Внесенный Египтом проект резолюции требует от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". США наложили вето на подобную резолюцию в Совбезе ООН в 2011 году. Накануне голосования Израиль призвал США помешать Совету Безопасности ООН принять данный документ.

Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон назвал предложенный проект "верхом лицемерия".

В начале декабря постоянный наблюдатель государства Палестина при ООН Рияд Мансур сообщал, что арабские страны завершили работу над проектом резолюции, который называет поселенческую деятельность Израиля незаконной, препятствующей миру и решению ближневосточного конфликта на основе создания двух государств.