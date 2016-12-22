В Минске суд обязал журналиста АР извиниться за статью о молоке

МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Экономический суд Минска обязал журналиста Associated Press Юрия Карманова написать опровержение материала о радиации в молоке белорусского предприятия "Милкавита".

В апреле журналисты агентства посетили Полесский радиоэкологический заповедник и пообщались с местным фермером, который сдает молоко на завод компании "Милкавита". Они заявили, что во взятых ими пробах молока Минский центр гигиены и эпидемиологии обнаружил десятикратно превышающее норму содержание радиоактивного изотопа стронций-90. В департаменте по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Белоруссии по результатам проведенной проверки сообщили, что лабораторные исследования не выявили превышение норм по радионуклидам в молоке этого фермерского хозяйства. ОАО "Милкавита" через суд потребовало от Карманова "опровергнуть заведомо ложные сведения".

Как передает агентство Sputnik Беларусь, данное судебное решение было оглашено в четверг. Также суд постановил выплатить госпошлину в размере 840 рублей (429 долларов) и оплатить услуги адвоката со стороны ОАО "Милкавита" – 1500 рублей (766 долларов).

Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, Карманов не согласен с этим решение и намерен его обжаловать. Ранее он предложил предприятию "Милкавита" урегулировать спор и заявил ходатайство о примирительный процедуре.

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