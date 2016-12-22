Дутерте назвал Верховного комиссара ООН по правам человека идиотом

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна "идиотом" из-за его предложения провести расследование после заявлений президента о совершенных им в прошлом убийствах, сообщает агентство Рейтер.

"Этот парень (Зейд –ред.) либо шутник, либо сумасшедший … Ты идиот, не говори мне, что делать … Кто дал тебе такое право?", — цитирует агентство слова Дутерте, произнесенные в ходе телевизионной трансляции.

Ранее сообщалось, что Зейд Раад аль-Хусейн (Zeid Ra'ad al-Hussein) попросил власти Филиппин провести расследование после того, как Дутерте заявил о совершенных им в прошлом убийствах подозреваемых в наркопреступлениях. Будучи мэром города Давао, Дутерте патрулировал улицы в поисках "встречи ради убийства", тем самым показывая пример правоохранительным органам.

Избранный в мае Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также с распространителями наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.