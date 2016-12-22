В СБУ заявили о росте коррупции на Украине
17:1222.12.2016
(обновлено: 17:20 22.12.2016)
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КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о росте числа коррупционных преступлений в стране.
"По статистике СБУ, количество коррупционных правонарушений, к сожалению, растет. Если в прошлом году, по нашим материалам, сообщено о подозрении в совершении таких преступлений 545 чиновникам, то за одиннадцать месяцев 2016 — уже 632 должностным лицам. Это свидетельствует, прежде всего, о повышении интенсивности нашей работы, однако для страны такая тенденция неутешительная", — заявил Грицак в интервью информационному агентству "Укринформ
".
Грицак отметил, что считает показательные задержания коррупционеров, заставляют потенциальных преступников задуматься.