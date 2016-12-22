Экс-глава МИ-6: в Германии находятся семь тысяч подозреваемых в терроризме

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Около семи тысяч человек числятся в Германии как подозреваемые в терроризме, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на экс-главу отделения британской внешней разведки МИ-6 по борьбе с терроризмом Ричарда Барретта.

Заявления Барретта прозвучали на фоне произошедшего в Берлине теракта. Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы.

Подозреваемый в причастности к теракту 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.

Барретт в эфире BBC Radio 4's Today заявил, что в списках немецких спецслужб числятся "около 550 действительно крайне опасных потенциальных террористов".

"К тому же, если учесть все федеральные земли Германии, у них в общей сложности около семи тысяч подозреваемых. Как вы можете представить, такое количество почти невозможно держать под контролем", — сказал Барретт, добавив, что в этом случае нет ничего удивительного, что некоторые экстремисты смогли ускользнуть из поля зрения разведки.

По его словам, большая группа подозреваемых попала во внимание спецслужб в контексте радикального экстремизма, и в ее отношении стоило начать расследование.