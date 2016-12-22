Савченко продолжит международные встречи после исключения из делегации ПАСЕ

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная президентом РФ, несмотря на свое исключение из делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), намерена продолжать международные встречи, заявила ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко.

В украинской политике разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. В четверг Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

"На данный момент Надежда находится в заграничной командировке. Позже прокомментирует сама. Надежда предварительно уже говорила о возможности ее исключения из делегации ПАСЕ и объясняла, что она не изменит свою позицию и будет продолжать объяснять на всех площадках мира, Европы реальное положение вещей на Украине относительно войны, коррупции, политического и экономического кризиса. Надежда на сегодняшний день находится в Германии", — сказала Проторченко в четверг в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, на сегодняшний день большинство мировых политиков приглашают Савченко на встречи, общаются с ней, хотят от нее узнать о ситуации на Украине.

"Я думаю, что Надежда сможет и в дальнейшем доносить эту информацию всему миру. Просто вопрос теперь будет, как будет выглядеть Украина. Сначала всем миром боролись, а сегодня исключают. Исключают за правду, которую она говорит", — заявила пресс-секретарь.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года Савченко скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения Савченко заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.