Савченко продолжит международные встречи после исключения из делегации ПАСЕ

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная президентом РФ, несмотря на свое исключение из делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), намерена продолжать международные встречи, заявила ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко.
"На данный момент Надежда находится в заграничной командировке. Позже прокомментирует сама. Надежда предварительно уже говорила о возможности ее исключения из делегации ПАСЕ и объясняла, что она не изменит свою позицию и будет продолжать объяснять на всех площадках мира, Европы реальное положение вещей на Украине относительно войны, коррупции, политического и экономического кризиса. Надежда на сегодняшний день находится в Германии", — сказала Проторченко в четверг в эфире телеканала "112 Украина".
По ее словам, на сегодняшний день большинство мировых политиков приглашают Савченко на встречи, общаются с ней, хотят от нее узнать о ситуации на Украине.
Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года Савченко скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения Савченко заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.