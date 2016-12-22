Депутат ГД раскритиковал лишение аккредитации РИА Новости на Украине

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Лишение аккредитации журналистов РИА Новости в кабмине Украины является целенаправленной поддержкой тирании киевской власти, считает депутат Госдумы от "Единой России", замглавы комитета ГД по делам национальностей Руслан Бальбек.

В четверг представитель пресс-службы правительства Ирина Конопатько сообщила, что кабинет министров Украины отказал журналистам информационного агентства РИА Новости (входит в медиа-группу "Россия сегодня") в аккредитации на заседания правительства в связи с выполнением соответствующего постановления Верховной рады. По словам Конопатько, речь идет только о допуске в кабинет министров, допуск в другие министерства производится на основе решений каждого отдельного ведомства. При этом ранее РИА Новости отказали в аккредитации в Верховную раду, Службу безопасности Украины, администрацию президента, министерство иностранных дел, министерство обороны и ряд других ведомств.

"Киевские чиновники фактически растоптали последние отголоски свободы слова в Украине. Лишение аккредитации журналистов РИА Новости — это целенаправленное действие в поддержку тирании действующей киевской власти", — сказал Бальбек РИА Новости.

По его мнению, ограничение возможности украинцев получать объективную информацию, то есть, как утверждает депутат, идеологическая диктатура, вряд ли приведут страну к консолидации нации и стабильности.

Кроме того, депутат особо подчеркнул, что борьба с российскими СМИ стала трендом 2016 года на Западе и в Украине. "Нас часто обвиняют в отсутствии демократии, но почему-то в России все иностранные СМИ свободно пользуются всеми правами и возможностями официальной аккредитации — чего нельзя сказать в отношении российских СМИ на Украине и странах коллективного Запада", — подытожил Бальбек.

В феврале 2015 года Верховная рада приняла решение временно приостановить аккредитацию некоторых российских СМИ при органах государственной власти Украины. Позднее стало известно, что под запрет попали МИА "Россия сегодня" и все российские телеканалы, кроме "Дождя". Всего в список, подготовленный Службой безопасности Украины, попали более 100 российских СМИ.

В начале марта 2015 года Киев опубликовал список 115 российских СМИ, аккредитация которых при украинских органах госвласти была временно приостановлена из-за того, что их работа якобы "представляет угрозы безопасности Украины". Заместитель министра связи массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил, что это решение свидетельствуют о возрождении "дикой" цензуры. По его мнению, политика украинских властей в отношении российских СМИ носит "пещерный характер с полным непониманием того, как сегодня устроена и работает журналистика".