Депутат ГД раскритиковал лишение аккредитации РИА Новости на Украине

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Лишение аккредитации журналистов РИА Новости в кабмине Украины является целенаправленной поддержкой тирании киевской власти, считает депутат Госдумы от "Единой России", замглавы комитета ГД по делам национальностей Руслан Бальбек.
"Киевские чиновники фактически растоптали последние отголоски свободы слова в Украине. Лишение аккредитации журналистов РИА Новости — это целенаправленное действие в поддержку тирании действующей киевской власти", — сказал Бальбек РИА Новости.
По его мнению, ограничение возможности украинцев получать объективную информацию, то есть, как утверждает депутат, идеологическая диктатура, вряд ли приведут страну к консолидации нации и стабильности.
В феврале 2015 года Верховная рада приняла решение временно приостановить аккредитацию некоторых российских СМИ при органах государственной власти Украины. Позднее стало известно, что под запрет попали МИА "Россия сегодня" и все российские телеканалы, кроме "Дождя". Всего в список, подготовленный Службой безопасности Украины, попали более 100 российских СМИ.
В начале марта 2015 года Киев опубликовал список 115 российских СМИ, аккредитация которых при украинских органах госвласти была временно приостановлена из-за того, что их работа якобы "представляет угрозы безопасности Украины". Заместитель министра связи массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил, что это решение свидетельствуют о возрождении "дикой" цензуры. По его мнению, политика украинских властей в отношении российских СМИ носит "пещерный характер с полным непониманием того, как сегодня устроена и работает журналистика".