Йылдырым посетит посольство России в Анкаре в связи с убийством посла
АНКАРА, 22 дек — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетит посольство РФ в Анкаре в связи с убийством российского посла Андрея Карлова, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства Ирина Касимова.
Вооруженное нападение на посла в Турции произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. Убийца, сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме, предъявив служебное удостоверение. В ходе полицейской операции нападавший был уничтожен. МИД России назвал произошедшее терактом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".
Гроб с телом Карлова после церемонии прощания, прошедшей в четверг утром в Москве в министерстве иностранных дел РФ, прибыл в главный кафедральный храм столицы.
"Премьер Турции прибудет в наше посольство, чтобы оставить запись в книге соболезнований", — сказала собеседница агентства.
Убийство российского посла в Анкаре
Нападение произошло на открытии фотовыставки в галлерее в Анкаре.
Посол России в Турции Андрей Карлов выступал в галерее, когда неизвестный открыл стрельбу.
Люди в галерее во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова.
На место происшествия сразу прибыл Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Кроме того, турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре.
Турецкие источники заявляют, что убийца посла в Анкаре служил в полиции.
В результате нападения Карлов получил серьезное огнестрельное ранение. Посол был доставлен в госпиталь, однако спасти его не удалось.
Люди, находившееся в галерее, во время нападения на российского посла.
Телеканал NTV сообщил, что напавший на Андрея Карлова был уничтожен.
Помимо российского дипломата ранения в ходе перестрелки получили три человека.
Президент России Владимир Путин намерен выслушать доклады министра иностранных дел и руководителей спецслужб в связи с произошедшим нападением.