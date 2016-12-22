Йылдырым посетит посольство России в Анкаре в связи с убийством посла

АНКАРА, 22 дек — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетит посольство РФ в Анкаре в связи с убийством российского посла Андрея Карлова, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

Вооруженное нападение на посла в Турции произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. Убийца, сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме, предъявив служебное удостоверение. В ходе полицейской операции нападавший был уничтожен. МИД России назвал произошедшее терактом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Гроб с телом Карлова после церемонии прощания, прошедшей в четверг утром в Москве в министерстве иностранных дел РФ, прибыл в главный кафедральный храм столицы.

"Премьер Турции прибудет в наше посольство, чтобы оставить запись в книге соболезнований", — сказала собеседница агентства.