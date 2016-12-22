У Москвы нет контактов с командой Трампа, заявил Рябков

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа у Москвы нет, но сигналы направлены, к моменту встречи лидеров стороны проведут надлежащую подготовку, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Контактов с командой Трампа нет. Я это вновь подтверждаю. В американских ведомствах работают так называемые переходные группы. Все сигналы направлены", — отметил высокопоставленный дипломат.

По его словам, "нет оснований сейчас, до момента, когда произойдет инаугурация и пройдут назначения на ключевые должности, торопить события".

"В общем-то времени осталось совсем немного. Здесь такой "чрезвычайщины" я совершенно не вижу", — добавил Рябков.

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