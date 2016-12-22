Среди пострадавших от теракта в Берлине оказались двое граждан США

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Два гражданина США пострадали в результате теракта на рождественском базаре в Берлине, передает телеканал ABC со ссылкой на представителя американского посольства.

"Два американца ранены при атаке на рождественский базар в Берлине", — говорится в сообщении телеканала, опубликованном на его странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что госдепартамент США не располагает данными о пострадавших гражданах страны во время теракта в Берлине.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.