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В мире

Невзаимная нелюбовь: почему американцы все хуже относятся к России

17:1322.12.2016
(обновлено: 18:03 22.12.2016)
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Прохожие на одной из улиц в Нью-Йорке
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Жители Соединенных Штатов сегодня относятся к России почти так же, как относились в 1986 году, и хуже, чем в 1978-м. Это следует из результатов исследования, проведенного Чикагским советом по глобальным вопросам (Chicago Council on Global Affairs), о которые рассказывает The Washington Post.

Люди на фоне американского флага. Архивное фото
© AP Photo/ Mary Altaffer
В США уровень популярности России упал до отметки времен холодной войны

В проведенном социологами опросе участвовали 1005 американцев. Всем им было предложено отметить свое отношение к тем или иным странам на "градуснике" – 100-балльной шкале, от ноля (очень холодно и отрицательно) до 100 (очень тепло и позитивно). 50 "градусов" должны были означать нейтральное отношение (ни теплое, ни холодное). Средний показатель отношения к России составил 32 балла.

Американцы "холодеют" по отношению к России

Впервые замеры общественного мнения по такой методике были проведены в 1978 году, в самый разгар холодной войны, и тогда  этот показатель составлял 34 балла, однако на следующий год Советский Союз начал войну в Афганистане, и в 1982 году оценка упала до 24. В 1986-м, когда уже началась перестройка, она поднялась до 31, а к 1990 году взлетела, пробив нейтральную 50-градусную отметку, до 59.

Дальше происходило постепенное снижение "температуры", усилившееся после 2002 года. Социологи особо отмечают, что резкое её падение произошло буквально за считанные месяцы – еще в июне 2016 года средняя оценка респондентов была на уровне 40 баллов. Исследователи связывают это с тем, что последний опрос был проведен после обнародования сообщений ЦРУ о возможной причастности российских хакеров к атакам во время президентских выборов в США.

Респондентов спрашивали об их отношении к семи странам. Выяснилось, что лучше всего американцы относятся к Канаде – 76 баллов. На втором месте Япония (60 баллов), на третьем Мексика (55), на четвертом Южная Корея (53), на пятом Китай (41), на шестом Россия (32) и замыкает этот рейтинг Северная Корея с 20 баллами. В предыдущие опросы был также включен Иран, оценка которого составила тогда 26 баллов.

Лекция Картера Пейджа в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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Советник Трампа заявил, что диалогу России и США мешает дезинформация
Парадоксально, по мнению социологов, выглядит зависимость результатов опроса от политических пристрастий респондентов. Если в прежние годы приверженцы Республиканской партии традиционно демонстрировали худшее отношение к России, чем их сограждане, поддерживающие демократов, то теперь они поменялись местами. Республиканцы оценили свое отношение к РФ на 35 "градусов", а демократы — на 28.

Парадоксально и то, что, несмотря на скептицизм в отношении России, опрос показал: значительное большинство американцев высказывается за развитие сотрудничества с Москвой. Например, за то, чтобы вместе с Россией положить конец конфликту в Сирии, высказались 78% опрошенных, за то, чтобы с участием России ограничить ядерную программу Ирана, — 79% и за то, чтобы сообща с ней добиваться сокращения объемов ядерного оружия во всем мире, — 80%.

Отношение американцев к России в разные годы

Россияне "теплеют" по отношению к Западу

Пока чикагский "градусник" показывает резкое охлаждение американцев к России, отношение россиян к США понемногу улучшается, отметил в конце ноября "Левада-центр".

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS/ David Moir
Опрос показал, сколько россиян ждут улучшения отношений с США при Трампе
Опрос, в котором приняли участие 1600 человек из 138 населенных пунктов в 48 регионах страны, показал, что 28% российских граждан хорошо относятся к США. Еще в сентябре этот показатель составлял 23%. Негативное отношение к Соединенным Штатам высказали 56% опрошенных, хотя еще два месяца назад их было 64%.

Улучшилось отношение россиян и к Европейскому союзу. Доля тех, кто хорошо относятся к ЕС, увеличилась с 27% до 31%, а доля тех, кто относится плохо, уменьшилась.

При этом 54% опрошенных уверены, что после прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа российско-американские отношения улучшатся. Лишь 2% считают, что они ухудшатся. 27% полагают, что в отношениях между Россией и США с приходом Трампа ничего не изменится.

В то же время, значительное большинство – 78% — уверены, что американский президент в той или иной степени воздействует на жизнь в России. Не согласны с ними 16% россиян.

© AP Photo/ Susan Walsh, File
Реакция прессы на избрание Дональда Трампа президентом США

Виноват телевизор

Ухудшение отношения американцев к России объясняется, прежде всего, влиянием масс-медиа, убежден заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков. Общий американский медийный фон, по его мнению, близок к откровенной русофобии.

"Если смотреть с утра до вечера, скажем, канал CNN, то можно просто сойти с ума. Практически в каждом комментарии, который касается России, содержится информация, призванная убедить американцев в том, что злоумышленники из России и вообще все русские только и думают о том, как бы нагадить Америке, вмешаться в её политическую систему, "протолкнуть" своего кандидата в президенты", — говорит Леонид Поляков.

Московский Кремль и Кремлевская набережная в Москве Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Колумнист Townhall: пора сказать антироссийской истерии в СМИ "Dasvidaniya"
Американцев сумели убедить в том, что Россия – геополитический враг номер один, это известное высказывание политика-республиканца Митта Ромни неоднократно цитировалось в американских СМИ, утверждает политический социолог.

"Когда такой мощный медийный прессинг идет каждый день, когда раздувается истерия вокруг Сирии, Алеппо, когда русские изображаются кровавыми агрессорами, убивающими мирных сирийцев и их детей, — ничего удивительного, что отношение к России становится всё хуже. То, как подается информация о событиях на Украине, укрепляет уверенность американцев в том, что Россия — это агрессор, вынашивающий планы захвата Балтии, Польши и вообще всех стран, которые с ней граничат", — поясняет Леонид Поляков.

Картер Пейдж во время лекции в Москве. Июль 2016 года
© AP Photo/ Pavel Golovkin, File
Намек на извинения, или Кому выгодна русофобия
Ситуация в российских СМИ выглядит иначе. Российские издания и телеканалы тоже не скупятся на критику США и Запада в целом, однако критика эта, как правило, направлена против конкретных лиц или политических групп. Против нынешнего лагеря демократов в США, президента Барака Обамы, "ястребов" из числа республиканцев – против тех, кто раздувают антироссийскую истерию, стимулируют введение новых санкций против России, оказывают давление на своих союзников в Европе, заставляя их придерживаться той же политики. Но – не против Америки и американцев, не против Европы и европейцев вообще, считает ученый.

"В этом принципиальное отличие. Если американские СМИ, сообщая о России, пользуются исключительно одной лишь черной краской, то российские все же стараются отличать одних американцев от других – как и европейцев", — говорит Леонид Поляков.

Он обращает внимание на то, что Дональд Трамп выиграл президентские выборы во многом благодаря той части его программы, которая касается выстраивания партнерских отношений с Россией. И это, по мнению ученого, говорит о том, что, несмотря на массированную антироссийскую пропаганду, множество американцев все же не хочет видеть в России только врага.

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В мире
Обсуждение
32 пользователя оставили 32 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (12)
  • Zaridana
    А нам не жарко и холодно. )) Мы то как их любим))
    19:57
    22.12.2016
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  • ashylight
    Как дальше жить?! Люди на другой стороне земного шара нас не любят, о ужас! Может надо развалить Россию к их радости?
    20:06
    22.12.2016
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  • Rog Guka
    Как то года 3 назад уже такая тема была, так на ней выяснилось, что 50% американцев, даже не знают, что такое Россия. А 30% считают, что мы вообще ни чего собой не представляем. Вопрос не в нас, а в системе образования США. Так, что как можно говорить о настроении американцев , по отношению к России, если 80% даже не знают о нас ни чего стоящего.
    20:14
    22.12.2016
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  • Alex Bo
    Нафига нам америка и запад с их недоразвитой экономикой и политикой, когда у нас есть такие друзья как сирия и турция ( "бакалейщик и кардинал - это сила")
    20:19
    22.12.2016
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  • assuk001
    "...28% российских граждан хорошо относятся к США. Еще в сентябре этот показатель составлял 23%. Негативное отношение к Соединенным Штатам высказали 56% опрошенных, хотя еще два месяца назад их было 64%..."

    Удивительно, кто все эти люди, отвечающие на эти вопросы? Что это за "Левада-центр", как он работает, под препаратами что-ли? Лучше стали относиться к звездно-полосатым господам... Это после то убийства нашего посла, после параноидальных заявлений янки о русских хакерах (и практически обещаний ответить нам кибератаками), после известных статей в известных СМИ (та самая в NY Daily News...), после недавних новых санкций, введенных США против России, после регулярных заявлений американских СМИ о "военных преступлениях" русских в Сирии, после истории с ударом по русскому госпиталю в Алеппо и смерти наших врачей (террористы судя по всему гении, и их осенило - на ум пришли точные координаты госпиталя), я уже не говорю о допинг истории против РФ (всем понятно, кто за ней стоит), "честных и справедливых" дисквалификаций целых сборных РФ, паралимпийцев (это вообще преступление было). И много много чего еще...

    И на фоне этого улучшается отношение к США? Ну не знаю, это как надо смотреть на мир, чтобы после того как тебе плюют в лицо и регулярно выливают на тебя ушат помоев, улучшать отношение к человеку, делающему все это. Интересные "опросы" интересных "мнений" проводит Левада-центр.
    20:30
    22.12.2016
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  • Сергей Цедрик в ответ пользователю braginna1(показатьскрыть)
    braginna1, Великие Укры любят и даже боготворят...
    20:43
    22.12.2016
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  • Renat Khanzarov
    Всё это подлое враньё, притянутое за уши, дабы налить в уши простым людям по обе стороны океана. Точно такое же враньё: "однозначная победа Клинтон, судя по данным всех исследований всех бюро" и сотни рейтингов, выставляемых для рыночного регулирования практически во всех сферах: от общегосударственных рейтингов (прозрачность, коррупция, инвестиционный климат, преспуность) до бизнеса (банки, отраслевые показатели, медиа-сфера, реклама), образования (рейтинги ВУЗов)... сотни рейтингов вместе создают картину, но не реальность. Хотите свежий пример? Вот: пару недель назад Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины...Нормально? А теперь о людях, о простых людях: американцы в большинстве своём очень положительно относятся к русским людям, они от нас никакого зла не видели, это у наших людей, увы, вроде как есть повод их недолюбливать, но я надеюсь, скоро и наше население поймёт, что дело было в том, кто стоял во главе этого государства.
    20:57
    22.12.2016
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  • Александр Иванов
    Да, это беда. В штатах идет постоянная промывка мозгов. Одна надежда, что Трамп остановит этот беспредел...
    21:06
    22.12.2016
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  • Nikola Lewtoff
    А разве нас отношение каких то промитих мозгов интересует?
    22:05
    22.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • гость гость
    Простые американцы вообще не знают где Россия.
    22:08
    22.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • andrejandrew
    Такое впечатление что американцы как дети верят всему что пишут в их СМИ, либо им лень поискать альтернативные источники информации.
    22:12
    22.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Andrej Kozakov в ответ пользователю braginna1(показатьскрыть)
    braginna1, сами себя любят каждую ночь.
    22:19
    22.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Banderlog.67
    Не знаю, какие Россияне теплеют к западу, а в частности к Америке! Но лично я и все, от кого я лично слышал отношение к Америка хотят, что-бы там...., ну как-бы помягче написать...., всё было очень плохо и всё это "плохо" случилось на всей территории этого государства быстро и бесповоротно. Примерно так!
    22:32
    22.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Андрей
    В статистику традиционно попадает мнение отсталых слоёв населения обеих стран. Тенденция очевидная - политики движут нас к вооружённому противостоянию.
    22:34
    22.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • donkovets
    По моей шкале отношения к американскому народу есть ещё минусовой показатель, так что - 100. Как были колонизаторами, улыбающимися в лицо, но тут же запускающими руку в чужой карман, так и остались. О чём вообще можно с этими жвачными договариваться? Их лицемерие и подлость безграничны, и России совершенно не по пути с ними.
    23:09
    22.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Wasilyev Vladimir в ответ пользователю braginna1(показатьскрыть)
    braginna1, Наши либералы не просто их любят, но готовы отдаться им в объятья. Правда, их мало и любят они за деньги.
    00:11
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Grigoriy Afanasyev
    Если посмотреть на американский вариант карты мира, то Россия находится как слева, так и справа, и при этом выше США. Как бы окружает и нависает. Поэтому отношениям непременно быть интенсивными. А уж в какую сторону интенсивными - в хорошую или в плохую... Судьба виляет хвостом.
    01:04
    23.12.2016
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  • pavel.germash
    Усё отлично. В нормальных странах - нормальные градусы, по мне 32 это жара, а то взяли моду всякими Фаренгейтами пользоваться, вот и мёрзнут. Правильно измерять нужно.
    01:23
    23.12.2016
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  • 3633471
    Во-первых, если опросы делали опять службы CNN и остальной братии, то этим опросам такая же грошь цена как и опросам перед выборами о безоговорочной победе старушки Клинтон. А во-вторых, сколько интересно "дружелюбная" и "миролюбивая Америка" наберёт в таких странах как Ирак, Китай, Ливия, Сербия, Беларусь, Сирия, Абхазия, Афганистан, Вьетнам, Приднестровье, Иран, Южная Осетия, т.д.? Двадцатку от силы, а если сделать соответствующую обработку населения методами CNN, то матрасникам светит НОЛЬ.
    01:29
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Richard Din
    А я нормально отношусь к американцам. Они весёлые и тоже любят прикалываться, как мы. Правда есть у них в характере какой-то снобизм. Но кто из нас без недостатков?
    Много американцев любят Россию, бывали у нас, и со скепсисом относятся к своим СМИ.
    А вот американская политика отвратительна.
    01:56
    23.12.2016
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