МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон попала в список наименее влиятельных людей по версии журнала GQ.

По словам Дрю Мэгари, составлявшего список, после результатов президентских выборов у него не было других вариантов, кроме как включить Клинтон в данный рейтинг. "Когда ты проигрываешь Дональду Трампу, ты попадаешь в этот лист", — прокомментировал журналист данное решение.

Помимо экс-кандидата от демократов в список также попал республиканец Джеб Буш, снявшийся с выборов после праймериз, и семья Бушей в целом. По мнению автора, в послужном списке Буша "полно гадких" дел, что и послужило основанием для включения его в рейтинг. Еще одним политиком, чье имя попало в список, стал экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Как отмечает Мэгари, он "призывал голосовать за выход из ЕС, предполагая, что этого никогда не случится", что привело к настоящему "хаосу" в стране.

"Жертвами" журнала стали и представители шоу-бизнеса и писательских кругов. Так, автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг была удостоена данного "титула" за провальную, по мнению редакции GQ, новую книгу. Американская певица Тэйлор Свифт обеспечила себе место в рейтинге из-за скандала с четой Уэст-Кардашьян.