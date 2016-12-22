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В мире

"Это шок, шок, шок!": граждане Турции потрясены убийством Карлова

Тема:
Убийство российского посла в Анкаре (380)
15:2022.12.2016
(обновлено: 15:26 22.12.2016)
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Цветы в памяти о погибшем после РФ в Турции Андрее Карлове у входа в посольство РФ в Анкаре
© РИА Новости. Алёна Палажченко

АНКАРА, 22 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Граждане Турции потрясены убийством посла РФ в Анкаре Андрея Карлова и выражают искренние соболезнования россиянам в связи с этой трагедией. В эти тяжелые дни в офис РИА Новости в Анкаре поступает немало звонков, знакомые и незнакомые нам жители Анкары выражают соболезнования и при личных встречах.

Посол России в Турции Андрей Карлов на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре. Архивное фото
© РИА Новости. Anadolu Agency
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Посол Израиля в Турции получил письмо от Карлова на утро после его гибели

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. Убийца, сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме, предъявив служебное удостоверение. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. МИД России назвал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

© РИА Новости. Алёна Палажченко
Посольство РФ в Анкаре

Самым первым, спустя буквально несколько минут после того, как по экрану телевизора побежала красная строка о нападении на посла, нам позвонил адвокат Альпарслана Челика, которого Россия обвиняет в причастности к гибели российского пилота Олега Пешкова в ноябре прошлого года, Мурат Устюндаг. "Я вижу сообщение… Это правда?… Как это может быть? Он жив? Вы тоже там?… Боже, какой ужас, я не могу поверить…" — сказал он.

Звонили еще несколько знакомых с единственным вопросом: "Это правда? Но этого не может быть!". К сожалению, в те минуты все наши силы были брошены на получение информации и подготовку новостей, а в формате агентства счет идет на секунды, поэтому приходилось извиняться и, возможно, невежливо бросать трубки, а на некоторые звонки совсем не отвечать.

Тогда люди, поняв ситуацию, начали писать sms. К этому времени стало известно о смерти Андрея Геннадьевича.

"Это шок, шок, шок. Нет слов. Соболезную!" — написал начальник туристического агентства MIA-tour Февзи Туналы.

"Мне очень жаль, я скорблю о смерти посла Карлова… Мои глубочайшие соболезнования. 15 лет работал с Россией, люблю русских людей, никаких проблем с ними у меня не было. Поэтому мои соболезнования не дежурные фразы, а выражение моей личной трагедии. А то, что убийца оказался полицейским — здесь никаких слов нет. Как теперь вообще можно думать о безопасности, на кого рассчитывать?" — написал глава консалтинговой компании SH consulting Сарухан Хатипоглу.

"Я не нахожу слов, чтобы выразить скорбь из-за этого жуткого теракта. Я не знала Карлова, но по рассказам чувствую, что он был не просто хорошим, а исключительным человеком, настолько, что мне хочется сказать ему "отец". Российский народ всегда был мне близок, и я чувствую его боль, как свою. Горько, что в нашей стране нельзя больше говорить о безопасности. Хочется надеяться на лучшее, но я не оптимист, а реалист. Берегите себя!" — написала мастер по стеклянной мозаике Башак Алтын.

Памятное мероприятие, посвященное послу России в Турции Андрею Карлову, в Симферополе
© РИА Новости. Александр Полегенько
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В соцсетях набросились на журналиста New York Daily News за слова о Карлове

Несколько раз звонила учительница из Стамбула Гюлер-ханым. "Мои корни из Югославии. Россия для меня — намного больше, чем просто соседняя страна. Не могу поверить, что убит ваш посол. Если можно, передайте в посольство мои искренние соболезнования", — сказал она.

Подобных писем и звонков было много. Когда на следующий день мы наконец впервые вышли на улицу и отправились в пиццерию, официант, подавая меню, внимательно на нас посмотрел: "Вы на русском говорите?… Мои соболезнования… Ужасно, что в нашей стране есть такие негодяи, которые нападают на послов. Для Турции это большой позор. Только-только начали налаживать отношения…".

© РИА Новости. Алёна Палажченко
Запись в Книге соболезнований в посольстве РФ в Анкаре

Но эмоциональнее всех высказался таксист, подвозивший нас домой. "Как мог это сделать полицейский?! Ты же полицейский, ты же главный хранитель безопасности, ты же лицо гостеприимного турецкого народа, особенно перед иностранцами! А тут посол! Что ж ты делаешь? Я тоже мусульманин, я тоже говорю "Аллах акбар", но ты прежде всего хранитель наших гостей, государственный человек!" — восклицал всю дорогу водитель, ударяя по рулю.

Перед посольством РФ в Анкаре, кроме официальных ведомств и крупных коммерческих организаций, стоят венки от простых граждан: "От семьи Тюрккан", "От семьи Болукбаш", от многих других. В Доме культуры посольства, где лежит книга соболезнований, терпеливо сидят на стульчиках вдоль стен, дожидаясь своей очереди оставить памятную запись, вперемешку: послы иностранных дипмиссий и простые граждане — жители Анкары, обычные турки и члены русско-турецких семей.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Кадыров жестко раскритиковал статью New York Daily News об убийстве Карлова

Отношение к убийству Карлова отличается от тех эмоций, которые были в ноябре 2015 года, когда был сбит российский самолет и погиб пилот Олег Пешков. Тогда люди тоже соболезновали и переживали, но иногда проскальзывало: "Но мы же предупреждали, чтобы не нарушали наше воздушное пространство…". Сейчас мы видим со стороны жителей Турции только скорбь и стыд за то, что это чудовищное преступление совершил полицейский. Турки всегда гордились своей армией, полицией. В стране нет героев, чтимых выше, чем военные или полицейские, погибшие на боевом посту. Солдат турки ласково называют "Мехметиками", и это название является почти официальным.

Сильный удар по этому имиджу, созданному еще основателям Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком, нанесло участие военных в попытке переворота в июле и убийство ими 246 граждан, вышедших с голыми руками против танков и истребителей. Убийство российского посла, совершенное полицейским, лишило простых турецких граждан остатков уверенности в собственных силах безопасности. Пожалуй, этот факт по силе шока сопоставим с шоком от самого убийства Карлова. Это первый случай убийства иностранного посла в современной истории Турции.

Третий день страна пребывает в глубоком оцепенении.

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • drakonchik
    С турками не братаюсь, но искренне пожелаю им удачи в установлении длительного, спокойного мира в своей стране. Курды, конечно, остаются шилом в xxпе, но спросите совета у Путина. Курдское мироустройство - извращенный коммунизм/социализм времен Коминтерна. С ними можно договориться и Россия - единственная страна, которая может помочь такой договор осуществить.
    21:00
    22.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • drakonchik
    С турками не братаюсь, но искренне пожелаю им удачи в установлении длительного, спокойного мира в своей стране. Курды, конечно, остаются шилом в xxпе, но спросите совета у Путина. Курдское мироустройство - извращенный коммунизм/социализм времен Коминтерна. С ними можно договориться и Россия - единственная страна, которая может помочь такой договор осуществить.
    21:00
    22.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
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