Экс-главу итальянской Ломбардии приговорили к шести годам тюрьмы

РИМ, 22 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Бывший глава североитальянской области Ломбардия, один из самых известных политиков страны Роберто Формигони приговорен к шести годам заключения по делу о коррупции, передает телеканал RaiNews24.

Кроме того, согласно решению суда Милана, ему запрещено в течение шести лет занимать государственные должности. У Формигони также было конфисковано около 6,6 миллиона евро.

Обвинение требовало для 69-летнего сенатора девять лет тюрьмы.

Формигони в течение 18 лет, с 1995 по 2013 год, возглавлял ведущий промышленный регион Италии. В последний раз он был избран президентом Ломбардии в 2010 году, но последний период его руководства ознаменовался целой серией коррупционных скандалов и многочисленными арестами среди руководителей областной администрации.

По данным следствия, бывший губернатор был "инициатором и организатором" коррупционной схемы в системе здравоохранения Ломбардии, в частности при строительстве огромного полифункционального госпиталя "Сан-Раффаэле" в Милане.

Формигони пришел в итальянскую политику в возрасте 23 лет. На протяжении своей карьеры он был членом Христианско-демократической партии, Народной партии Италии, ряда других центристских движений, партий "Вперед, Италия" и "Народ свободы", которые основал Сильвио Берлускони. В 2013 году он был избран в Сенат Республики. В настоящий момент Формигони представляет в верхней палате парламента партию "Новые правоцентристские силы".