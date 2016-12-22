Uber отзывает из Калифорнии свои самоуправляемые такси

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Компания Uber, которая предоставляет услуги такси, отзывает свои самоуправляемые автомобили с дорог в американском штате Калифорния на фоне намерения местных властей отозвать их регистрацию, передает в четверг телеканал Fox News.

По данным телеканала, решение компании последовало после продолжавшихся целую неделю переговоров с представителями Департамента штата по регистрации транспортных средств, которые считают, что выданная ранее регистрация для автомобилей компании в качестве "тестовых автомобилей" неверная после того как сервис Uber стал использовать свои самоуправляемые автомобили в Сан-Франциско. Власти требуют, чтобы Uber регистрировал свои автомобили по специальным правилам для эксплуатации "автономных транспортных средств". В Uber считают, что их самоуправляемые автомобили не являются автономными так как не оснащены сложной техникой для самостоятельной продолжительной езды. Представители Uber, в частности, отмечают, что их автомобили с автопилотом должны постоянно находиться под надзором водителя, который может в любой момент взять управление под свой контроль.

В компании отметили, что ищут новые места для применения своих самоуправляющихся автомобилей, но готовы работать с властями Калифорнии.

Первыми тестовыми городами для самоуправляемых автомобилей Uber стал Сан-Франциско в Калифорнии и город Питтсбург в штате Пенсильвания. Тестовые поездки помогли вскрыть компьютерные сбои и предоставить людям ознакомление с инновационной системой на практике. В целях безопасности в автомобилях присутствует водитель. Он сможет взять управление машиной на себя в сложных дорожных условиях, например, при неблагоприятной погоде.

Один из очевидцев сообщил, что в Сан-Франциско автомобиль Uber проехал на красный сигнал светофора не перекрестке из-за чего двигающийся в другом направлении автомобиль был вынужден резко остановиться. В Uber пояснили, что этот инцидент демонстрирует необходимость постоянного контроля автомобильной системы со стороны водителя, что еще раз указывает, что автомобилю не нужно каких-либо особых разрешений на эксплуатацию.

В августе Uber и шведский автопроизводитель Volvo подписали соглашение о разработке беспилотных автомобилей, инвестиции в проект составят около 300 миллионов долларов. Предполагалось, что компания Uber приобретет данные автомобили и встроит систему автономного вождения в автомобиль Volvo. Volvo сообщал о планах использовать этот автомобиль для дальнейшего развития собственной стратегии по самоуправляемым автомобилям, которая включает и создание беспилотного автомобиля.

Uber также предоставляет сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси через сайт, а также через приложения на iPhone или на устройствах Android. Сервис использует программное обеспечение, направляющее ближайшего водителя к месту нахождения клиента. Компания Uber была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.