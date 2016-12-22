В Бельгии выяснили причину смерти главного аудитора НАТО

БРЮССЕЛЬ, 22 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Главный аудитор НАТО Ив Шанделон, найденный мертвым в городе Анден в Бельгийских Арденнах, покончил жизнь самоубийством, сообщили РИА Новости в прокуратуре провинции Намюр.

"Вскрытие показало, что это было самоубийство. Рядом с телом найдено прощальное письмо", — сказал представитель прокуратуры, не раскрывший содержание послания.

По словам чиновника, тело Шанделона было найдено в минувшую пятницу, а вскрытие произведено во вторник.

Согласно информации интернет-портала 7sur7 , труп чиновника НАТО был обнаружен в 140 километрах от места его работы и в 100 километрах от города Ланс, где он проживал.

По данным СМИ, на имя 60-летнего Шанделона были зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия. Однако рядом с телом нашли незарегистрированное оружие, из которого был произведен выстрел в голову.

Люди из окружения Шанделона, который занимался, в частности, вопросами противодействия финансированию терроризма, утверждают, что он сообщал им, что получает "странные" звонки, отмечал 7sur7.