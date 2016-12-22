В соцсетях набросились на журналиста New York Daily News за слова о Карлове

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Возмущенные пользователи набросились на американского обозревателя New York Daily News Герша Кунтцмана из-за статьи об убийстве российского посла в Турции.

Во вторник Кунтцман опубликовал материал, в котором оправдал убийство Андрея Карлова, сравнил произошедшее с убийством немецкого дипломата еврейским студентом в 1938 году и назвал виновника гибели Карлова "не террористом, а солдатом".

Большинство людей выразили негодование в крайне резкой форме. Пользователи усомнились в профпригодности Кунтцмана, удивились, как издание могло опубликовать такой материал, и обвинили журналиста в оправдании терроризма и нацизма.

"Терроризм есть терроризм. Вы говорите, что если это против России, то это оправдано? Постыдились бы", – пишет IF. ‏

@GershKuntzman @realDonaldTrump Terrorism is terrorism. You are saying if its against Russia it's justified? SHAME ON YOU — IF (@Ifedifed) 22 декабря 2016 г.

"Вам должно быть стыдно, что ваш комментарий о смерти Андрея Карлова – ниже плинтуса", — уверен Tonii Nobis.

"Если вы открыто восхваляете терроризм, может, с вами должны побеседовать спецслужбы?", — задается вопросом DickieH.

"Ну, Герш, разрешите мне тоже сделать историческое сравнение. Вы похожи на Йозефа Геббельса", — указывает Seeker.

@GershKuntzman @thehill @NYDailyNews well Gersh allow me to also make historical connection. You sound like Paul Joseph Goebbels — Seeker (@Seeker58319265) 21 декабря 2016 г.

Многие пользователи напомнили Кунтцману, что и американские дипломаты гибли на Ближнем Востоке. Так, в 2012 году во время атаки боевиков на американское консульство в Бенгази погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс. Люди отметили, что, следуя логике журналиста, гибель дипломата тоже следует оправдать.

"Об убийстве американского посла в Бенгази вы написали похожую статью?", — спрашивает Gorsky Dmitry.

@GershKuntzman @thehill you wrote a similar article about the murder of the American ambassador in Benghazi? — Gorsky Dmitry (@GorskyDmitry) 22 декабря 2016 г.

"Итак, поскольку Америка бомбит Ливию и Сирию, вы бы чувствовали себя нормально, если бы ливийские или сирийские террористы убили американского чиновника. Позор", — пишет Burton Fisher.

"А почему вы не критикуете действия США в Сирии? Слишком куплены ЦРУ?", — осведомляется Ieuan Rhys Jones.

@GershKuntzman so why don't you criticize U.S actions in Syria? Bought out by c.i.a much? — Ieuan Rhys Jones (@xxKingKirixx) 22 декабря 2016 г.

Некоторые пользователи предположили, что главной задачей Кунтцмана было "стравить" россиян и американцев, а в статье изложены не его личные мысли, а те, которые ему приказывают писать.

"Возможно, главная цель таких людей (и я предположу…руководители, которые стоят за позицией такого рода) – вызвать ненависть у народов и государств друг к другу, особенно между Россией и США", — считает Василий Карлов.

"Поддержав террориста, Герш Кунтцман сам стал пособником террористов. Оправдывая убийство посла, Герш Кунтцман оправдал и нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали самыми варварскими методами евреев. Герш Кунтцман, не пора ли самому начать думать, а не послушно писать то, что приказывают?", — полагает Валентина Косьмина-Саунина.

После публикации Кунтцмана официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство потребует извинений от американской газеты. Сам журналист извиняться отказался, а в своем микроблоге в Twitter заявил, что его призывает извиниться президент Владимир Путин. В ответ пользователи назвали Кунтцмана "лгуном" и заметили, что российский лидер никогда не делал такого.

Российский посол в Турции Андрей Карлов погиб в понедельник во время вооруженного нападения в Анкаре. Преступник, которого приняли за охранника дипломата, несколько раз выстрелил Карлову в спину и был уничтожен полицией. В России случившееся назвали терактом.