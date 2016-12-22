В Германии обсуждают причины провала спецслужб при теракте в Берлине

БЕРЛИН, 22 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Немецкие политики и эксперты в области безопасности обсуждают причины провала спецслужб в связи с терактом в центре Берлина.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.

"Информация о том, как тут сработали (правоохранительные) ведомства, которую мы получаем со вчерашнего дня, потрясает", — заявил в четверг радиостанции Deutschlandfunk вице-председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет, добавив, что основные проблемы связаны с работой земельных спецслужб Северного Рейна-Вестфалии.

Как стало известно ранее, именно в Северном Рейне-Вестфалии Амри был зарегистрирован как лицо, претендующее на получение убежища. После того как летом 2016 года суд вынес решение об отказе в предоставлении убежища Амри, его должны были депортировать в Тунис, однако по не ясным пока причинам депортация не состоялась, Амри выехал в Берлин.

"И после этого говорят: он уехал сейчас в Берлин, таким образом… дело для нас закрыто, теперь за это отвечает Берлин", — прокомментировал Лашет ситуацию.

Депутат бундестага от фракции ХДС/ХСС Штефан Майер потребовал в прямом эфире радиостанции rbb-Inforadio законодательно продлить срок предварительного заключения для лиц, подлежащих депортации. То, что подозреваемый Амри после приговора суда о депортации был помещен в предварительное заключение, но "на следующий день был освобожден", и стало причиной трагедии, сказал депутат.

"Драматическая осечка правоохранительных органов произошла раньше (чем теракт), потому что мы знаем о том, что подозреваемый был известен полиции, он должен был быть депортирован, но этого не произошло, и в этом заключалась проблема. Я могу понять, что полицейским сложно найти преступника, когда они не знают его, потому что нет информации, но в данном случае это было известно", — заявил в прямом эфире телеканала N24 эксперт по безопасности Гвидо Штайнберг.

По словам эксперта, спецслужбы должны обеспечить, чтобы "люди, которые считаются правоохранительными органами особо опасными, не имели бы возможности в течение недель, месяцев бесконтрольно планировать такие теракты, слежка за такими людьми должна длиться дольше, должна быть задействована обязательная регистрация, другие меры контроля по необходимости".

"Подозреваю, что наладить такой контроль будет сложно, так как это связано с политической культурой вообще, но я считаю, что немецкая политика в последние годы упустила эту ситуацию", — добавил он.

В том, что само законодательство не допускает правоохранительные органы к полноценной слежке за особо опасными потенциальными преступниками, заявил в прямом эфире телеканала N24 и глава немецкого профсоюза полиции Райнер Вендт.

"Он (Амри) сделал все, чтобы не быть депортированным, якобы потерял документы, на самом деле выбросил паспорт, они все так делают – они не выбрасывают свои мобильные телефоны, они выбрасывают паспорта, и они должны сидеть в предварительном заключении до тех пор, пока не получат новые документы. Если нужно четыре года сидеть – они должны сидеть четыре года. Но законодательство не предусматривает этого", — сказал Вендт.