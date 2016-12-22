В Германии обсуждают причины провала спецслужб при теракте в Берлине

БЕРЛИН, 22 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Немецкие политики и эксперты в области безопасности обсуждают причины провала спецслужб в связи с терактом в центре Берлина.
"Информация о том, как тут сработали (правоохранительные) ведомства, которую мы получаем со вчерашнего дня, потрясает", — заявил в четверг радиостанции Deutschlandfunk вице-председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет, добавив, что основные проблемы связаны с работой земельных спецслужб Северного Рейна-Вестфалии.
Как стало известно ранее, именно в Северном Рейне-Вестфалии Амри был зарегистрирован как лицо, претендующее на получение убежища. После того как летом 2016 года суд вынес решение об отказе в предоставлении убежища Амри, его должны были депортировать в Тунис, однако по не ясным пока причинам депортация не состоялась, Амри выехал в Берлин.
Депутат бундестага от фракции ХДС/ХСС Штефан Майер потребовал в прямом эфире радиостанции rbb-Inforadio законодательно продлить срок предварительного заключения для лиц, подлежащих депортации. То, что подозреваемый Амри после приговора суда о депортации был помещен в предварительное заключение, но "на следующий день был освобожден", и стало причиной трагедии, сказал депутат.
"Драматическая осечка правоохранительных органов произошла раньше (чем теракт), потому что мы знаем о том, что подозреваемый был известен полиции, он должен был быть депортирован, но этого не произошло, и в этом заключалась проблема. Я могу понять, что полицейским сложно найти преступника, когда они не знают его, потому что нет информации, но в данном случае это было известно", — заявил в прямом эфире телеканала N24 эксперт по безопасности Гвидо Штайнберг.
По словам эксперта, спецслужбы должны обеспечить, чтобы "люди, которые считаются правоохранительными органами особо опасными, не имели бы возможности в течение недель, месяцев бесконтрольно планировать такие теракты, слежка за такими людьми должна длиться дольше, должна быть задействована обязательная регистрация, другие меры контроля по необходимости".
В том, что само законодательство не допускает правоохранительные органы к полноценной слежке за особо опасными потенциальными преступниками, заявил в прямом эфире телеканала N24 и глава немецкого профсоюза полиции Райнер Вендт.
"Он (Амри) сделал все, чтобы не быть депортированным, якобы потерял документы, на самом деле выбросил паспорт, они все так делают – они не выбрасывают свои мобильные телефоны, они выбрасывают паспорта, и они должны сидеть в предварительном заключении до тех пор, пока не получат новые документы. Если нужно четыре года сидеть – они должны сидеть четыре года. Но законодательство не предусматривает этого", — сказал Вендт.